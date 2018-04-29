Ayrılık acısını Uzak Doğu'da atlatacak!
Aslı Enver ile 2.5 yıllık ilişkisini noktalayan Murat Boz, kafa dinlemek için Uzak Doğu'ya gidecek.
Magazin - 29.04.2018 09:09
Oyuncu Aslı Enver ile sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandıran Murat Boz, ayrılığın hemen ardından Miami'ye gitmişti. Ünlü şarkıcı, Miami tatilinde telefon numarasını değiştirmişti.
Murat Boz'un yüzü gülmüyor!
Yakın çevresine ayrılık sonrası sinirlerinin çok yıprandığını dile getiren Murat Boz, Uzak Doğu'ya gidecek. 2.5 yıllık ilişkisini sonlandıran Boz, Uzak Doğu'da 10 gün tatil yapacak.
Ve Aslı Murat'ı sildi!
Geçtiğimiz günler oyuncu Aslı Enver'in Murat Boz'u sosyal medyadan silmesinin üzerine Boz'da karşılık vererek eski aşkını sosyal medyadan silmişti.
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