Ayrılık acısını Uzak Doğu'da atlatacak!

Magazin - 29.04.2018 09:09

Murat Boz'un yüzü gülmüyor!

Ve Aslı Murat'ı sildi!

Oyuncu Aslı Enver ile sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandıran Murat Boz, ayrılığın hemen ardından Miami'ye gitmişti. Ünlü şarkıcı, Miami tatilinde telefon numarasını değiştirmişti.Yakın çevresine ayrılık sonrası sinirlerinin çok yıprandığını dile getiren Murat Boz, Uzak Doğu'ya gidecek. 2.5 yıllık ilişkisini sonlandıran Boz, Uzak Doğu'da 10 gün tatil yapacak.Geçtiğimiz günler oyuncu Aslı Enver'in Murat Boz'u sosyal medyadan silmesinin üzerine Boz'da karşılık vererek eski aşkını sosyal medyadan silmişti.