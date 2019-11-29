Aynur Aydın'ın büyük korkusu ortaya çıktı!

Canlı yayında şaşırtan itiraf: "Ya gaz çıkarırsam..."

Güzel şarkıcı Aynur Aydın, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı.Güzel şarkıcı, doktordan çok korktuğunu “Yalnızca bir yerim ağrırsa, doktora giderim. Doktora gitmekten, aşı olmaktan falan çok hoşlanmıyorum. Hastalandığımda da daha çok üç, dört gün evde yatıp kimseyle görüşmem…” diyerek dile getirdi.Aydın, müjdeli haberi “Damla Yıldız’la düetim çıkıyor. Klibimizi de çekip yeni yılda onu buluşturacağız. Biz de sadece klip, şarkı var başka bir şey yok…” diyerek verdi.