Avusturya'da Sinan Akçıl rüzgarı!

Magazin - 29.04.2018 16:55

Başarılı sanatçı Sinan Akçıl, Melda ile yaptığı “Demesinler” düeti herkesin diline dolanmıştı. Şarkının hapishanede çekilen klibi de oldukça ilgi çekmişti.Her Perşembe TRT 1 ekranında ünlü isimleri konuk eden Sinan Akçıl, müzik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sevenlerine bomba bir albümle dönen Akçıl, yurt dışı konserlerine devam ediyor.Sinan Akçıl, dün gecce Avusturya'nın Innsbruck Music Hall'de konser verdi. Akçıl'ın konserinde adeta büyük bir izdiham oldu.Sinan Akçıl konser sonrasında sosyal medyadan hayranlarına "Dün akşam için teşekkürler herkese... Bu sevda bir kez gelir, ölünce biter..." notunu düşerek paylaşımda bulundu.