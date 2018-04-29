Avusturya'da Sinan Akçıl rüzgarı!

Sinan Akçıl son albümüyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. TRT 1'de ekrana gelen Farklı Sahne programıyla gündemden düşmeyen Akçıl, 'Güzel Şeyler' albümüyle zirveyi emin adımlarla tırmanıyor.

Magazin - 29.04.2018 16:55
Avusturya'da Sinan Akçıl rüzgarı!
Başarılı sanatçı Sinan Akçıl, Melda ile yaptığı “Demesinler” düeti herkesin diline dolanmıştı. Şarkının hapishanede çekilen klibi de oldukça ilgi çekmişti.


Her Perşembe TRT 1 ekranında ünlü isimleri konuk eden Sinan Akçıl, müzik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sevenlerine bomba bir albümle dönen Akçıl, yurt dışı konserlerine devam ediyor.

Sinan Akçıl, dün gecce Avusturya'nın Innsbruck Music Hall'de konser verdi. Akçıl'ın konserinde adeta büyük bir izdiham oldu.

Sinan Akçıl konser sonrasında sosyal medyadan hayranlarına "Dün akşam için teşekkürler herkese... Bu sevda bir kez gelir, ölünce biter..." notunu düşerek paylaşımda bulundu.

İşte Sinan Akçıl'ın o paylaşımı:


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