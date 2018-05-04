Atletico Madrid - Arsenal finalist?
UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan ilk maç 1-1 berabere biterken, ikinci maçta gülen taraf 1-0 ile Atletico Madrid oldu.
Spor - 04.05.2018 09:48
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Atletico Madrid evinde Arsenal'i konuk etti.
Ev sahibi Atletico Madrid hızlı başladı gol 45+2'ci dakikada Diego Costa ile öne geçti. Diego Costa takımının soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı.
İkinci yarıda da etkili oyununa devam eden Atletico Madrid, savunmasını da sağlam tuttu.90 dakika boyunca kalesini gole kapattı ve adını finale yazdıran ilk takım oldu.
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