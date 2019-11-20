'Atiye' dizisinden ilk kareler geldi!

Beren Saat ve Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in paylaştığı 'Atiye' dizisi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz gün tanıtımı yayınlanan diziden ilk fotoğraflar geldi.'Atiye' dizisinin yayınlanan fotoğraflarında görüntülenen Beren Saat ve Mehmet Günsür çok yakıştırıldı. Netflix'te 27 Aralık'ta yayınlanacak dizi merakla bekleniyor.