Beren Saat ve Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in paylaştığı 'Atiye' dizisi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz gün tanıtımı yayınlanan diziden ilk fotoğraflar geldi.
ÇOK YAKIŞTIRDILAR
'Atiye' dizisinin yayınlanan fotoğraflarında görüntülenen Beren Saat ve Mehmet Günsür çok yakıştırıldı. Netflix'te 27 Aralık'ta yayınlanacak dizi merakla bekleniyor.
'Atiye' dizisinden ilk kareler geldi!
Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı 'Atiye' dizisinden ilk kareler geldi.
20.11.2019 17:41 Dizi Galeri