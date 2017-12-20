Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar arkadaşlarıyla Bali'ye gitti. Kız kıza tatil yapan ekip yağmurlu havaya rağmen havuzun keyfini çıkardı. Aslışah Alkoçlar o anları sosyal medya hesabından an be an paylaştı.
İşte sosyetik güzelin o paylaşımları...
Aslışah Alkoçlar'ın Bali kaçamağı
Aslışah Alkoçlar kız arkadaşlarıyla tatile çıktı.Sosyete - 20.12.2017 14:43
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