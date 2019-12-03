Aslıhan Karalar 'Kuruluş Osman' hakkında konuştu!

'Kuruluş Osman' zirveye taht kurdu!

'Kuruluş Osman' dizisinin yıldızı Aslıhan Karalar, dizi hakkında konuştu.Kostüm ekibini öven güzel oyuncu, el işçiliğiyle yapılan kostümler için 150 kişiden oluşan bir ekip çalıştığını söyledi. Dizideki tüm karakterler için özel kıyafetler yapıldığını belirtti. Karalar, “Kostüm ekibi zaten bütün kıyafetleri çok detaylı, özenle hazırlıyorlar. O dönem el işçiliği, detaylar alın teri ile yapılıyor işler. Birçok Osmanlı motifi kullanılıyor. Benim kıyafetim de çok güzel işlemeli.. Kemerler, taşlar, işlemeler hepsi detaylı, el işi ile yapıldığı için çok şanslıyız.O kıyafetleri taşıyabiliyor olmak da gurur verici” dedi.Güzel oyuncu, Osmalı'nın kuruluş yıllarındaki cesur ve güçlü kadınları överek “Çalışkanlar, ellerinden her iş geliyordu. Eşlerine karşı sözleri geçiyordu. O dönemin içinde olmak, o dönemi yaşamak gerçekten çok özel bir duygu” dedi.