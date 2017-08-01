Aslıhan Güner ve Mert Kılıç'ın tatili!

Oyuncu çift Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, tatil sezonunu Bodrum'a giderek açtı.

Magazin - 01 Ağustos 2017 18:00
Aslıhan Güner ve Mert Kılıç'ın tatili!
Ekranların sevilen oyuncularından Aslıhan Güner ve Mert Kılıç tatil sezonunu açtı.

Bodrum Torba'da görüntülenen çift kahvaltı yaptıktan sonra sahile indi. İlk önce şezlongda güneşlenen ikiliden Güner, eşi Kılıç'a telefondan şarkı dinlettirdi. Ardından iskeleye geçen ünlü çift birlikte denize girdi.

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