Aslıhan Doğan Turan 3,5 aylık hamile mi?

Magazin - 20.04.2018 10:04

Arda Turan kilo mu aldı?

Erman Toroğlu'ndan Arda yorumu!

Posta'nın özel haberine göre, Başakşehirli futbolcu Arda Turan 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta apar topar evlenmişti. Aslıhan Turan'ın 13 haftalık hamile olduğu, nikahın da bu yüzden erken yapıldığı iddiası ağırlık kazandı.Aslıhan Turan’ın, İstanbul Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede çalışan ünlü bir doktor tarafından takip edildiği de konuşuluyor.Milli futbolcu Arda Turan, sosyal medyadan "Yeni fizyoterapistim" diyerek paylaştığı fotoğrafta, eşi Aslıhan Doğan Turan'a, ayaklarını yıkattığı iddia edilmişti. Sosyal medyada çok konuşulan fotoğraf sonrası açıklama yapan Arda Turan, 'Ne ayak yıkatması, ayağım da buzlu kovada' demişti.