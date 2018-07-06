Aslı Enver'in ayrılık kilometresi; 10 bin 374!

Magazin - 07.07.2018 06:00

Aslı Enver tatile hız kesmeden devam ediyor!

Aslı Enver, Boz cephesini sildi!

Aslı Enver tatilin tadını çıkarıyor!

Murat Boz'la uzun süredir ilişkisi biten Aslı Enver önce uzunca bir sessizliği bürünmüştüi 'İstanbullu Gelin' dizisinin sezon finali yapmasının ardından da yakın arkadaşlarıyla tatile çıktı. Aslı Enver, 7 Haziran’da çıktığı seyahat kapsamında binlerce km yol yaptı. Asos’tan başlayarak sırasıyla Amsterdam, İtalya, İngiltere, Kıbrıs ve Bozcaada’yı gezen oyuncu yaklaşık 10 bin 374 km yol gitti.