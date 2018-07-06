Aslı Enver'in ayrılık kilometresi; 10 bin 374!

Murat Boz'dan ayrılmasının ardından tatile çıkan Aslı Enver, 10 bin 374 km yol yaptı.
Magazin - 07.07.2018 06:00
Murat Boz'la uzun süredir ilişkisi biten Aslı Enver önce uzunca bir sessizliği bürünmüştüi 'İstanbullu Gelin' dizisinin sezon finali yapmasının ardından da yakın arkadaşlarıyla tatile çıktı. Aslı Enver, 7 Haziran’da çıktığı seyahat kapsamında binlerce km yol yaptı. Asos’tan başlayarak sırasıyla Amsterdam, İtalya, İngiltere, Kıbrıs ve Bozcaada’yı gezen oyuncu yaklaşık 10 bin 374 km yol gitti.