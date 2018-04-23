Aslı Enver'den de ilk paylaşım geldi!

Magazin - 23.04.2018 13:18

Sette ağlama krizi!

Murat Boz'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Yaklaşık bir aydır Instagram hesabından paylaşımda bulunmayan başarılı oyuncu Aslı Enver'den ayrılık sonrası ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Ayrılıkla ilgili sessizliğini koruyan Enver annesiyle birlikte fotoğrafını, ''Bayram çocuğu annem içindeki bayram coşkusu hiç eksik olmasın. Seni seviyorum! İyi ki doğdun" notunu düşerek paylaştı.Ayrılık haberinden sonra Murat Boz da ilk paylaşımını annesiyle birlikte olan fotoğrafını yayınlayarak yapmıştı.Star Tv'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin set çekimlerinde olan Aslı Enver, Instagram hikayesinden de paylaşımda bulundu.