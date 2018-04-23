Aslı Enver'den de ilk paylaşım geldi!

Evlenmeleri beklenirken ayrılık kararı ile magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver-Murat Boz çiftinin 2 yıllık aşkları sürpriz bir şekilde sonlanmıştı.

Magazin - 23.04.2018 13:18
Aslı Enver'den de ilk paylaşım geldi!
Yaklaşık bir aydır Instagram hesabından paylaşımda bulunmayan başarılı oyuncu Aslı Enver'den ayrılık sonrası ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sette ağlama krizi!

Sette ağlama krizi!



Ayrılıkla ilgili sessizliğini koruyan Enver annesiyle birlikte fotoğrafını, ''Bayram çocuğu annem içindeki bayram coşkusu hiç eksik olmasın. Seni seviyorum! İyi ki doğdun" notunu düşerek paylaştı.

İşte Aslı Enver'in o paylaşımı:


Ayrılık haberinden sonra Murat Boz da ilk paylaşımını annesiyle birlikte olan fotoğrafını yayınlayarak yapmıştı.

Murat Boz'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Murat Boz'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım!



Star Tv'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin set çekimlerinde olan Aslı Enver, Instagram hikayesinden de paylaşımda bulundu.

İşte Aslı Enver'in paylaşımları:


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Bağlantılar: Aslı Enver, Murat Boz

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