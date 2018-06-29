Aslı Enver, Boz cephesini sildi!

Oyuncu Aslı Enver'in, ayrılıktan aylar sonra Murat Boz'un kardeşi ve annesini sosyal medya hesaplarından silmesi dikkati çekti.

Magazin - 29.06.2018 12:43
Aslı Enver, Boz cephesini sildi!
Aslı Enver ile Murat Boz, 'Kardeşim Benim' filminin setinde tanışmıştı. O dönem Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen popçu, sürpriz bir paylaşım yapıp Aslı Enver ile birlikteliğini duyurmuştu. 2.5 yıllık mutlu bir birliktelik sürdürek ikili, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı.

Murat Boz'dan Aslı Enver'e mesaj mı var?

Murat Boz'dan Aslı Enver'e mesaj mı var?



Ayrılık kararı sonrası Aslı Enver'den bir hamle daha geldi. Güzel oyuncu, ayrılıktan aylar sonra Murat Boz'un kardeşi Ali Boz'u ve aralarını düzeltmeye çalışan Murat Boz'un annesi Nedret Boz'u da sosyal medya hesaplarından sildi.

Güzel oyuncu, böylece Boz cephesiyle olan son bağlarını da koparmış oldu.

Murat Boz'dan vücut şov!

Murat Boz'dan vücut şov!
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Bağlantılar: Aslı Enver, Murat Boz

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