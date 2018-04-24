Aşkın fotoğrafını paylaştı!

Burak Törer, Gülben Ergen'le fotoğrafını Instagram sayfasına yükledi.

Magazin - 24.04.2018 11:54
Aşkın fotoğrafını paylaştı!
Gülben Ergen ile Burak Törer'in aşkı geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Taraflar da ilişkiyi kabul etmişti. Dün gecce Gülben Ergen sevgilisi Burak Törer'e elleriyle yemekler hazırladı. Çift baş başa yemek yedi. Gecenin fotoğrafını Burak Törer instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Burak Törer, fotoğrafı yoruma kapattı.

Gülben Ergen'den özür diledi!

Gülben Ergen'den özür diledi!




Burak Törer'den ilk paylaşım geldi!

Burak Törer'den ilk paylaşım geldi!



Burak Törer geçtiğimiz hafta Gülben Ergen'in elini tuttuğu fotoğrafı, "İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!" notunu yazarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.


Gülben Ergen'den aşk itirafı

Gülben Ergen'den aşk itirafı
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