"Aşk yaşıyorlar" iddialarına yanıt verdi!

Magazin - 23.12.2017 17:36

'Meryem'de sürpriz gelişme!

Sıfır makyaj Serenay!

Kanal D'deki, 'Meryem'in 'Komiser Burcu'su Serenay Aktaş'ın dizide Güçlü'yü canlandıran Kenan Acar ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Serenay Aktaş dedikodulara şu yanıtı verdi:"Kenan benim arkadaşım. Hayatımda aşk yok. Kalbim boş. Yalnızlık şimdilik iyi gidiyor. Tek başıma mutluyum."