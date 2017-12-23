"Aşk yaşıyorlar" iddialarına yanıt verdi!

Serenay Aktaş, rol arkadaşı Kenan Acar'la aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi.

Magazin - 23.12.2017 17:36
"Aşk yaşıyorlar" iddialarına yanıt verdi!
Kanal D'deki, 'Meryem'in 'Komiser Burcu'su Serenay Aktaş'ın dizide Güçlü'yü canlandıran Kenan Acar ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Serenay Aktaş dedikodulara şu yanıtı verdi:

'Meryem'de sürpriz gelişme!

'Meryem'de sürpriz gelişme!



"Kenan benim arkadaşım. Hayatımda aşk yok. Kalbim boş. Yalnızlık şimdilik iyi gidiyor. Tek başıma mutluyum."

Sıfır makyaj Serenay!

Sıfır makyaj Serenay!
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