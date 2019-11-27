Aşk iddialarına ilk yanıt Demet Özdemir'den geldi!

Eda Ece'nin halinden Demet Özdemir anladı!

Demet Özdemir'in dizisinde büyük değişiklik!

Can Yaman: Demet benim için çok özel, çok kıymetli

Demet Özdemir önceki akşam Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç ile Emirgan'da bir mekanda eğlenmişti. Çıkışta birlikte görüntülenen ikili ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrılmış ama Demet Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç’un aracına binmişti. İkilinin bu görüntüleri "yeni bir aşk mı?" sorularını akıllara getirmişti.Çıkan aşk iddialarının ardından sessizliği ilk bozan Demet Özdemir oldu. Güzel oyuncu, “O benim arkadaşım. Tabii ki de görüşeceğiz. Beni evime bıraktı” dedi.