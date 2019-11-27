Aşk iddialarına ilk yanıt Demet Özdemir'den geldi!

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı iddiaları üzerine ilk kez konuştu.

27.11.2019 13:24 Magazin

Aşk iddialarına ilk yanıt Demet Özdemir'den geldi! Demet Özdemir önceki akşam Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç ile Emirgan'da bir mekanda eğlenmişti. Çıkışta birlikte görüntülenen ikili ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrılmış ama Demet Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç’un aracına binmişti. İkilinin bu görüntüleri "yeni bir aşk mı?" sorularını akıllara getirmişti.

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Demet Özdemir'den açıklama!

Çıkan aşk iddialarının ardından sessizliği ilk bozan Demet Özdemir oldu. Güzel oyuncu, “O benim arkadaşım. Tabii ki de görüşeceğiz. Beni evime bıraktı” dedi.

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