Asena Tuğal, okul dergisine poz verdi!

Oyunculuk eğitimi için Amerika’ya giden Asena Tuğal, okulun dergisine poz verdi!

Magazin - 04 Ağustos 2017 19:45
Asena Tuğal, okul dergisine poz verdi!
Oyuncu Asena Tuğal, oyunculuk eğitimi için Amerika’ya gitti.

Ben Stiller, Jamie Lee Curtis ve Steven Spielberg gibi ünlü isimlerin de zaman zaman konuk eğitmenlik yaptığı New York Film Akademisi’ne başvuran Tuğal, burada oyunculuk eğitimi almaya başladı.Oyuncuya okula başlar başlamaz modellik teklifi geldi.

Tuğal önceki gün okulun dergisi için Central Park’ta yapılan çekimlerde objektif karşısına geçti.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Gülse Birsel yeni filminin oyuncu kadrosunu açıkladı!
  • Stewart'tan ilginç açıklama: Aşk hayatım peynir gibi
  • Özil Ailesi’nden gelin ziyareti
  • Buse Terim'den o tweet'e ilişkin açıklama
  • Ece Seçkin'in pilot sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf olay oldu

Gülse Birsel yeni filminin oyuncu kadrosunu açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Söz dizisinde beklenmedik ayrılık!
  • Merve Boluğur imaj değiştirdi
  • Büşra'yı görenler inanamıyor!
  • Seki konsere böyle hazırlanıyor!
  • Hande'ye Bensu'dan yanıt var!
  • Bengü'den şiirle aşk ilanı!
  • 'Aldatıldığımı ondan öğrendim'
  • Ziynet Sali'nin sevgilisi evli çıktı!
  • Plajı yakan ikili!
  • Şeyda Coşkun'a soruşturma açıldı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?
  • Dizi oyuncusuna trafikte yumruk
  • Özcan Deniz yeni sevgilisiyle yakalandı
  • Hande Soral'a Bensu'dan yanıt gecikmedi!
  • Şeyda Coşkun'a soruşturma açıldı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bengü'den şiirle aşk ilanı!
Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?