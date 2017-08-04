Oyuncu Asena Tuğal, oyunculuk eğitimi için Amerika’ya gitti.
Ben Stiller, Jamie Lee Curtis ve Steven Spielberg gibi ünlü isimlerin de zaman zaman konuk eğitmenlik yaptığı New York Film Akademisi’ne başvuran Tuğal, burada oyunculuk eğitimi almaya başladı.Oyuncuya okula başlar başlamaz modellik teklifi geldi.
Tuğal önceki gün okulun dergisi için Central Park’ta yapılan çekimlerde objektif karşısına geçti.
Asena Tuğal, okul dergisine poz verdi!
Oyunculuk eğitimi için Amerika’ya giden Asena Tuğal, okulun dergisine poz verdi!Magazin - 04 Ağustos 2017 19:45
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Bağlantılar: Asena Tuğal, New York Film Akademisi, Ben Stiller, Jamie Lee Curtis
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