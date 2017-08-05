Asena ile sevgilisi Hasan Dere'nin aşk locası!

Sosyete - 05 Ağustos 2017 09:40

Habertürk Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, oryantal Asena, evli olduğu ortaya çıkan sevgilisi Hasan Dere ile Bodrum’da tatil yapıyor. İkili önceki gün objektiflere takıldı. Plaja inen sevgililer, denize girmeden önce geçtikleri locada romantik dakikalar yaşadı.Meraklı bakışlara aldırmayan oryantal ve sevgilisi, localarında uzun uzun öpüştü. Serinlemek için denize giren ikili, suyun içinde de samimi görüntüler verdi. Bu sırada muhabirleri fark eden çift, hızla toparlanıp odalarına geçti.KAYNAK: haberturk.com