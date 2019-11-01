Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan'ın 46. yaş günü için bir yemek düzenledi. Çiftin yakınlarının olduğu parti, Mehmet Aslantuğ'un ortağı olduğu mekanda düzenlendi.
INSTAGRAM'DAN MESAJ
Arzum Onan, sosyal medya hesabından doğum gününden bir kare paylaşıp altına "47 nin ilk gününden. Dün gece bu harika sürprizle yanımda olan, arayan, güzel mesajlarıyla yanımda hissettiren herkese sonsuz teşekkür... İyi ki varsınız." mesajını paylaştı.
Arzum Onan 46. yaşını kutladı!
Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan, 46. yaşını sevdikleriyle kutladı.
01.11.2019 15:39 Magazin