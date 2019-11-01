Arzum Onan 46. yaşını kutladı!

Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan'ın 46. yaş günü için bir yemek düzenledi. Çiftin yakınlarının olduğu parti, Mehmet Aslantuğ'un ortağı olduğu mekanda düzenlendi.Arzum Onan, sosyal medya hesabından doğum gününden bir kare paylaşıp altına "47 nin ilk gününden. Dün gece bu harika sürprizle yanımda olan, arayan, güzel mesajlarıyla yanımda hissettiren herkese sonsuz teşekkür... İyi ki varsınız." mesajını paylaştı.