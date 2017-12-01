'Arzu Tramvayı' yola çıktı!

Yapımını BKM ve ID’nin üstlendiği, yönetmenliğini Hira Tekindor’un yaptığı Arzu Tramvayı’nın prömiyeri Uniq Hall’da yapıldı. 1300 kişilik salon dolup taşarken, dünya tiyatrosu için bir dönem noktası olarak kabul edilen oyun büyük beğeni topladı.

Kültür-Sanat - 01.12.2017 14:59
'Arzu Tramvayı' yola çıktı!
Dev kadro oyun için buluştu

Oyun, Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim’i bir araya getirdi. Tennesse Williams tarafından yazılan ve sahnelendiği günden bu yana dünya tiyatrosu için bir dönüm noktası olarak kabul edilen oyun, Türkiye’de ilk kez 35 yıl önce Yıldız ve Müşfik Kenter tarafından sahnelenmişti.

Uzun zamandır yeniden sahnelenmesi için beklenen oyunun prömiyerine Demet Özdemir, Nur Fettahoğlu, Hande Doğandemir, Serkan Altunorak, Suzan Kardeş, Ersin Korkut, Ayça Erturan, Şükrü Özyıldız, Sezin Akbaşoğulları, Güven Kıraç, Nilperi Şahinkaya, Dolunay Soysert, Selma Ergeç, Pelin Akil, Anıl Altan, Ezgi Mola, Hande Ataizi, Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum gibi ünlü isimler katıldı.

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