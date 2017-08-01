Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan, Amerika'daki maçın ardından Türkiye'ye döndü.
Arda Turan, Amerika’da oynanan Real Madrid-Barcelona maçının ardından soluğu Çeşme’de aldı. Ünlü futbolcu, önceki gün sevgilisi Aslıhan Doğan ile 7800 Recidences plajında görüntülendi. Arda Turan'ın sevgilisiyle neşeli halleri dikkat çekti.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Arda Turan soluğu Çeşme’de aldı
Sevgilisi Aslıhan Doğan'ın hasretine dayanamayan Arda Turan, Amerika'daki maç sonrası soluğu Çeşme'de aldı.Magazin - 02 Ağustos 2017 05:00
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