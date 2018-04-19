Arda Turan kilo mu aldı?

Başakşehir'de oynayan ünlü futbolcu Arda Turan, önceki gün Bebek'te bir kafede objektiflere yansıdı.

Magazin - 19.04.2018 13:19
Arda Turan kilo mu aldı?
Ünlü futbolcu Arda Turan, Bebek'te bir kafede öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluştu.

Arda Turan fena sinirlendi!

Arda Turan fena sinirlendi!



Turan, geç vakte kadar arkadaşlarıyla tavla oynadı.


10 saatlik tavlanın sonrasında kafe çıkışında görüntülenen ünlü futbolcunun göbeği dikkatleri çekti. Bir dönem sosyal medyanın konusu olan Arda Turan'ın kiloları, tekrardan sosyal medyaya düştü.

Arda Turan: Allah akıl fikir versin!

Arda Turan: Allah akıl fikir versin!
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Bağlantılar: Arda Turan

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