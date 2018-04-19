Arda Turan kilo mu aldı?

Magazin - 19.04.2018 13:19

Arda Turan fena sinirlendi!

Arda Turan: Allah akıl fikir versin!

Ünlü futbolcu Arda Turan, Bebek'te bir kafede öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluştu.Turan, geç vakte kadar arkadaşlarıyla tavla oynadı.10 saatlik tavlanın sonrasında kafe çıkışında görüntülenen ünlü futbolcunun göbeği dikkatleri çekti. Bir dönem sosyal medyanın konusu olan Arda Turan'ın kiloları, tekrardan sosyal medyaya düştü.