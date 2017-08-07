Aras Bulut İynemli gözaltına mı alındı?

Dedikodu - 07 Ağustos 2017 13:34

Çağatay Ulusoy'dan Aras Bulut İynemli'ye arkadaş tavsiyesi!

Yakışıklı üçlü Çeşme'de!

İşte Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli...

Son olarak Çağatay Ulusoy'la birlikte "İçerde" dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli dizinin finalinin ardından tatile çıktı. Çeşme'de tatil yapıp sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan oyuncunun önceki gecce gözaltına alındığı iddia edildi. Eğlenmeye gittiği Madeo isimli mekanda sabaha karşı Narkotik polisi tarafından gözaltına alındığı konuşulan İynemli'nin daha sonra serbest bırakıldığı söyleniyor.Haberlerin yayılmasının ardından sessizliğini bozan İynemli, 'gözaltı falan yok hepsi yalan' açıklamasında bulundu. Dün akşam ailesinin yanına Çeşme’ye giden İynemli babası, annesi, kız kardeşi ve yeğeniyle zaman geçirdiğini söyleyerek "haber yalandır" dedi.