Aras Bulut İynemli gözaltına mı alındı?

Aras Bulut İynemli'nin tatil yaptığı Çeşme'de gözaltına alındığı iddia edildi. Oyuncu yaptığı açıklamada, "gözaltı falan yok hepsi yalan" dedi.

Dedikodu - 07 Ağustos 2017 13:34
Son olarak Çağatay Ulusoy'la birlikte "İçerde" dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli dizinin finalinin ardından tatile çıktı. Çeşme'de tatil yapıp sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan oyuncunun önceki gecce gözaltına alındığı iddia edildi. Eğlenmeye gittiği Madeo isimli mekanda sabaha karşı Narkotik polisi tarafından gözaltına alındığı konuşulan İynemli'nin daha sonra serbest bırakıldığı söyleniyor.

ARAS BULUT İYNEMLİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Haberlerin yayılmasının ardından sessizliğini bozan İynemli, 'gözaltı falan yok hepsi yalan' açıklamasında bulundu. Dün akşam ailesinin yanına Çeşme’ye giden İynemli babası, annesi, kız kardeşi ve yeğeniyle zaman geçirdiğini söyleyerek "haber yalandır" dedi.


Çağatay Ulusoy'dan Aras Bulut İynemli'ye arkadaş tavsiyesi!

Çağatay Ulusoy'dan Aras Bulut İynemli'ye arkadaş tavsiyesi!



Yakışıklı üçlü Çeşme'de!

Yakışıklı üçlü Çeşme'de!



İşte Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli...

İşte Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli...
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