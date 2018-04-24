Arap hayranları ev aldırdı!

Magazin - 25.04.2018 06:00

Başarılı sunucu ve oyuncu Murat Yıldırım ve eşi İmane El Bani’nin başı Arap hayranlarıyla dertte. Uzun zamandır Nişantaşı’nda oturan Yıldırım, evinin öğrenilmesiyle yeni bir ev arayışına girdi. Tur şirketlerinin de Yıldırım’ın evine bilet sattığı gelen bilgiler arasında.Sakin bir yerde oturmak isteyen oyuncunun Anadolu yakasına taşınacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra baba olmak için de gün sayan Yıldırım'ın, eşini rahat ettirmek için Anadolu yakasında Acarkent’ten ev aldığı iddia edildi. Yaklaşık değeri 3 milyon TL olan bir ev bakan Yıldırım, hamile olan eşini rahat ettirmek için kesenin ağzını açtı. Yeni evinin bilinmemesi ve Arap hayranlarından kurtulmak için güvenliği olan siteyi tercih eden oyuncunun, yakın zamanda yeni evine taşınacağı öğrenildi.Kaynak: Güneş/Ahmet DÖĞEN