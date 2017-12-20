Apple bilerek iPhone'ları yavaşlatıyor!

Teknoloji - 20.12.2017 12:22

iPhone'da her yeni model çıktığında eski modellerde bir yavaşlık görülmekte... Hatta kullanıcılar gün içinde birden fazla şarj etmek zorunda kalmakta. Bu durumu çözmenin yolu yeni pil taktırmakta. 110 liradan başlayan iPhone pilleri, cihazı bir nebze olsun hızlandırsa da, yeni bir iPhone’un seriliğini ve verdiği akıcılık hissini geri getiremiyor.Yeni bir pil takıldığında iPhone gün içerisinde şarj edilmeye ihtiyaç duymuyor.Yeni bir pilin iPhone’un işlem gücünde tam olarak ne kadar artış sağladığı bugüne kadar bilinmiyordu.Mobil Apple cihazlarının hız testleri için kullanılan Geekbench’in geliştiricisi John Poole tarafından yayınlanan yeni test verileri, iPhone’ların zaman içerisinde bir hayli yavaşladıklarını gösteriyor.Normalde Geekbench tarafından yayınlanan test sonuçlarında, işlem gücünün bir kez büyük yükseliş kaydettiği görülür.Bu zirve noktası, iPhone’un tüm kapasitesini kullandığı işlem gücünü temsil eder.iPhone 6, 6s ve 7 cihazlarıyla bir işlem gücü testi gerçekleştiren Poole, iOS 10.2.1’den sonraki sürümlerle çalışan iPhone’larda durumun farklı olduğunu gördü.Bu işletim sistemleriyle çalışan cihazların işlem güçleri birden fazla kez yükselişe geçiyor.Poole elde ettiği verilerin, yazılımsal bir kısıtlamanın iPhone’ları daha düşük işlem güçlerinde çalışmaya zorladığının bir göstergesi olduğu görüşünde.Poole tarafından yayınlanan iPhone 6s test sonucu bu şekilde görünüyor.Tüm bunlar, Apple’ın eski pillere sahip telefonların işlemcilerini daha yavaş çalışmaya zorlayarak, cihazın performansını artırmayı hedeflediğini gösteriyor.Birçok tüketici, Apple’ın yeni iPhone çıktığında eskilerini yavaşlattığı kanısında.Öyle ki, yeni bir iPhone modeli çıktığında ilgili aramaların sayısı bir hayli artıyor.Poole’a göre Apple yeni işletim sistemi sürümlerinde cihazın pilinin durumuna göre performans sınırlarını değiştiriyor.Öte yandan, test sonuçlarının şubat ayında Apple tarafından yayınlanan iOS 10.2.1 güncellemesinden alındığı belirtiliyor.Bu güncelleme bir hayli önemliydi çünkü birçok iPhone’un yüzde 30 civarı şarjı olduğu halde kapanmasına sebep olan hatayı gideriyordu.Apple, rastgele zamanlarda kapanan iPhone’ları işlemci hızını düşürerek düzeltmiş olabilir.Öyle ki Apple, bu güncelleme sayesinde kapanan iPhone’ların ortalama yüzde 70’inde sorunun giderildiğini açıklamıştı.Poole, akıllı telefonları yavaşlayan iPhone kullanıcılarına yeni bir iPhone’dan ziyade yeni bir pil satın almalarını öneriyor.Lityum-iyon pillerin ömürleri kısıtlıdır ve bir süre sonra ilk günkü performansı sunamazlar.Apple, 500 şarjdan sonra iPhone pillerinin yüzde 20 oranında kapasite kaybı yaşadığını kabul etmişti.Buna göre, her gece iPhone’unu şarj eden bir kullanıcı pilini üç yılda tüketecektir.Yeni bir pil, cihazın daha az şarj edilmeye ihtiyaç duymasının yanı sıra işlem gücünü de artıracaktır.yabende.com.tr