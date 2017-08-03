Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

TÜRKİYE Basketbol 1'inci Ligi ekiplerinden Antalyaspor, antrenör Arda Vekiloğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Basketbol - 03 Ağustos 2017 16:28
Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'nde mücadele edecek Antalyaspor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını 10 Bin Kişilik Spor Salon'unda yaptı. Antrenör Arda Vekiloğlu yönetimindeki antrenmanı Antalyaspor Basketbol Şube Başkanı Güray Kanan ve yöneticiler de izledi. Antrenmanda gazetecilere açıklama yapan Vekiloğlu, Antalyaspor'a yakışan bir basketbolu sahaya yansıtmak istediklerini söyledi. Yeni takım oluşturduklarını dile getiren Vekiloğlu, "Saha içerisinde savaşan, mücadeleci, geri adım atmayan bir takım yaratmak uğruna seçtiğimiz karakterlerden bir takım oluşturduk. Yerli oyuncularımızla antrenmanlara başladık" dedi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Arda Vekiloğlu, "Transfer ettiğimiz ABD'li oyuncumuz var. Robert Lowery Jr kısa oyuncu, 2 numara. Gerektiğinde 1 numara da oynayabiliyor. Diğeri C.J Leslie. 2.06 boyunda, atletik özellikleri olan daha uzun boylu bir oyuncu. Kendi sistemimiz doğrultusunda yaratmak istediğimiz takıma uygun, bize maksimum derece fayda verebilecek oyuncular seçmeye çalıştık" diye konuştu

Antalyaspor'un takım savunmasında büyük enerji ortaya koyan, hücumda da hızlı ve rakiplerini zor durumda bırakacak bir basketbol oynayabilen bir takıma dönüşeceğini vurgulayan Vekiloğlu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 9 gün kamp yapacaklarını, zel maçlarla takımın performansını analiz edeceklerini söyledi.

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KAYNAK: DHA
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Bağlantılar: Antalyaspor

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