Amine Gülşe: "En güzel hediye evlilik cüzdanı"

Futbolcu Mesut Özil ile bir süredir aşk yaşayan Amine Gülşe en güzel hediyenin evlilik cüzdanı olacağını dile getirdi.

Magazin - 04.07.2018 11:35
Amine Gülşe: "En güzel hediye evlilik cüzdanı"
Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil ile evlilik hazırlığında olan Amine Gülşe, bir dergiye gelinlikle poz verdi. Geçtiğimiz aylarda, "Henüz evlilik planları yapmaya başlamadık ama ilişkimiz o yönde ilerliyor" açıklaması yapan Amine Gülşe, çekim sonrası aşk ve evlilikle ilgili sorulara cevap verdi.

Amine Gülşe, Mesut Özil'e destek oldu!

Amine Gülşe, Mesut Özil'e destek oldu!



Amine Gülşe, "En güzel evlilik hediyesi sence nedir?" sorusuna ise "Evlilik cüzdanı" diyerek cevap verdi.

Amine Gülşe, nasıl bir düğün hayal ettiğini de şu sözlerle dile getirdi: "Yaz aylarında açık havada olmasını istiyorum. Tabii zamanı gelince tasarlayacağız, şu an nasıl olur düşünemiyorum."

Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye teşekkür mesajı!

Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye teşekkür mesajı!
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