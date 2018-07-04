Amine Gülşe: "En güzel hediye evlilik cüzdanı"
Futbolcu Mesut Özil ile bir süredir aşk yaşayan Amine Gülşe en güzel hediyenin evlilik cüzdanı olacağını dile getirdi.
Magazin - 04.07.2018 11:35
Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil ile evlilik hazırlığında olan Amine Gülşe, bir dergiye gelinlikle poz verdi. Geçtiğimiz aylarda, "Henüz evlilik planları yapmaya başlamadık ama ilişkimiz o yönde ilerliyor" açıklaması yapan Amine Gülşe, çekim sonrası aşk ve evlilikle ilgili sorulara cevap verdi.
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Amine Gülşe, "En güzel evlilik hediyesi sence nedir?" sorusuna ise "Evlilik cüzdanı" diyerek cevap verdi.
Amine Gülşe, nasıl bir düğün hayal ettiğini de şu sözlerle dile getirdi: "Yaz aylarında açık havada olmasını istiyorum. Tabii zamanı gelince tasarlayacağız, şu an nasıl olur düşünemiyorum."
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