Alper Potuk'tan ilk açıklama geldi!

Magazin - 21.04.2018 15:52

Tuvana Türkay tüm hediyeleri geri gönderdi!

Uzun birlikteliklerinin ardından ayrılan Tuvana Türkay ve Alper Potuk çifti bugün de magazin basınına bomba gibi bir iddia ile düşmüştü. Alper Potuk'un Tuvana Türkay ile olan ilişkisinin bitmesinin ardında bir moda yarışmasından şöhret olan Aleyna Eroğlu'nun neden olduğu iddia edilmişti.Bunca zamandır hakkında çıkan haberlere karşı sessizliğini koruyan Alper Potuk, çıkan haberlerin ardından açıklamada bulundu.