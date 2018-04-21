Alper Potuk'tan ilk açıklama geldi!
Tuvana Türkay ile ilişkisinin ihanet nedeniyle bittiği iddia edilirken bugün gündeme Potuk'un Aleyna Eroğlu ile birlikte olduğu lanse edilmişti.
Magazin - 21.04.2018 15:52
Uzun birlikteliklerinin ardından ayrılan Tuvana Türkay ve Alper Potuk çifti bugün de magazin basınına bomba gibi bir iddia ile düşmüştü. Alper Potuk'un Tuvana Türkay ile olan ilişkisinin bitmesinin ardında bir moda yarışmasından şöhret olan Aleyna Eroğlu'nun neden olduğu iddia edilmişti.
Bunca zamandır hakkında çıkan haberlere karşı sessizliğini koruyan Alper Potuk, çıkan haberlerin ardından açıklamada bulundu.
Tuvana Türkay tüm hediyeleri geri gönderdi!İşte Alper Potuk'un Instagram hesabından yayınladığı o açıklama:
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