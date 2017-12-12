Alişan’ın sevgilisi Buse Varol'la ilgili şok gerçek!

Magazin - 13.12.2017 06:00

İşte Alişan'ın yeni sevgilisi!

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Geçtiğimiz günlerde Alişan ile Buse Varol'un aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hatta yeni aşkı sette bulan Alişan'ın sevgilisiyle yurt dışında tatil yaptığı bile iddia edilmişti.Gönlünü Dostlar Mahallesi dizisindeki rol arkadaşına kaptıran Alişan'ın yeni sevgilisiyle ilgili günden güne yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.Alişan’ın sevgilisi Buse Varol'un 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldığı fakat Varol'un yarışmada derece alamadığı ortaya çıktı.Alişan, Nisan ayında aşk yaşamaya başladığı Eda Erol ile Haziran sonunda nişanlanmış, Eylül ayında ise ayrılmıştı.