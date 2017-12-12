Alişan’ın sevgilisi Buse Varol'la ilgili şok gerçek!

Eda Erol'dan sonra aradığı aşkı birlikte oynadıkları dizideki rol arkadaşı Buse Varol'da bulan Alişan'ın yeni sevgilisiyle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı.

Magazin - 13.12.2017 06:00
Alişan’ın sevgilisi Buse Varol'la ilgili şok gerçek!
Geçtiğimiz günlerde Alişan ile Buse Varol'un aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hatta yeni aşkı sette bulan Alişan'ın sevgilisiyle yurt dışında tatil yaptığı bile iddia edilmişti.

İşte Alişan'ın yeni sevgilisi!

İşte Alişan'ın yeni sevgilisi!



Gönlünü Dostlar Mahallesi dizisindeki rol arkadaşına kaptıran Alişan'ın yeni sevgilisiyle ilgili günden güne yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Alişan, sevgilisini sır gibi saklıyor!

Alişan, sevgilisini sır gibi saklıyor!



Alişan’ın sevgilisi Buse Varol'un 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldığı fakat Varol'un yarışmada derece alamadığı ortaya çıktı.

Alişan, Dostlar Mahallesi'ni anlattı!

Alişan, Dostlar Mahallesi'ni anlattı!



Alişan, Nisan ayında aşk yaşamaya başladığı Eda Erol ile Haziran sonunda nişanlanmış, Eylül ayında ise ayrılmıştı.



Alişan'ı şaşırtan uyarı!

Alişan'ı şaşırtan uyarı!



Alişan 72 bin TL zarar etti!

Alişan 72 bin TL zarar etti!



Yılın bombası! Alişan ve Ece Erken...

Yılın bombası! Alişan ve Ece Erken...
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