Alişan’ın sevgilisi Buse Varol'la ilgili şok gerçek!

İşte Alişan'ın yeni sevgilisi!
Gönlünü Dostlar Mahallesi dizisindeki rol arkadaşına kaptıran Alişan'ın yeni sevgilisiyle ilgili günden güne yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.
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Alişan’ın sevgilisi Buse Varol'un 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldığı fakat Varol'un yarışmada derece alamadığı ortaya çıktı.
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Alişan, Nisan ayında aşk yaşamaya başladığı Eda Erol ile Haziran sonunda nişanlanmış, Eylül ayında ise ayrılmıştı.
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