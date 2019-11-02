Ali Atay: "Gülmekten sahne çekemedim"

Hazal Kaya'yı rahatsız eden soru! "Öyle bir soru sorulur mu?"

Oyunculuk kariyerindeki başarısının ardından yönetmenlikle de yıldızı parlayan başarılı oyuncu-yönetmen Ali Atay, verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.Atay, şu an vizyonda olan 'Cinayet Süsü' filmi ile ilgili "Gülmekten çekemediğimiz sahneler oldu. En çok ben güldüğüm için birçok yeri kesmek zorunda kaldım. Komik şeylere çok gülerim. Zorlama bir şeye ise asla gülemem." dedi.Atay, gelecekte yapmak istedikleriyle ilgili "Cinayet Süsü izlenirse, daha çok film yönetmek isterim. Dijital platforma dizi yapmak istiyorum. Uzun soluklu bir yapımda, karakterleri istediğimiz gibi açabiliriz." açıklamasında bulundu.Başarılı oyuncu-yönetmen Ali Atay, kariyeri dışında ünlü oyuncu Hazal Kaya ile olan evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Genelde evde zaman geçiririm. Çok güzel yemekler yaparım ama sürekli mutfağa girmem. Hazal dizi izliyor, ben de başka şeyler takip ediyorum." diyen oyuncu baba olmakla ilgili ise "Heyecanlıyım. O anda neler yaşayacağım, hiçbir fikrim yok. Hazal, ilk söylediğinde öylece kalakaldım. Bana güzel bir sürpriz yapmış, onu bile anlamadım." dedi.