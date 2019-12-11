Yavuz Seçkin, geçtiğimiz gün burnunu yaptırdı. Ünlü komedyenin operasyonu 20 dakika sürdü.
"ALEYNA TİLKİ OLAMIYORUM"
Yavuz Seçkin, estetik ameliyatıyla ilgili “Bazı tiplemeleri bu burunla yapmam çok zor oluyor. Mesela Aleyna Tilki’yi yapamıyorum, onun kalkık ve küçük bir burnu var. Bu yüzden burnumu biraz ufaltmam gerekiyor” dedi. Seçkin, Can Yaman ile ilgili "Jönler şaka yapmasın. Yakışıklı oldukları için yanlış anlaşılıyor" dedi.
Aleyna Tilki olabilmek için estetik yaptırdı!
Yavuz Seçkin, canlandırdığı ünlülere benzemesini kolaylaştırmak için burnunu yaptırdı.
11.12.2019 16:40 Magazin