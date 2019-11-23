Aleyna Tilki: "Daha özgür olacağım"

Aleyna Tilki yine bebeğiyle görüntülendi!

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Bebek'teydi. Tilki, basın muhabirlerinin sorularını yanıtladı.Bir kitapçıdan çıkan Tilki, 12 adet kitap aldı. Kitap okumayı çok sevdiğini belirten güzel şarkıcı "Küçüklüğümden beri çok ağır kitap okurum. Mesela Oruç Ali diye biri var, çok iyi kitap yazar. Kişisel gelişim kitapları okuyordum, şimdi biraz tarih kitapları aldım. Ağır okuyacağım" dedi.Tilki, Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş'le aşk yaşadığı iddialarına cevap vermedi. Bu konuyla ilgili "Arkadaşlar ben öyle bir şey konuşmuyorum. Zaten bir müzik şirketi ile anlaştık, biliyorsunuz. Onun mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Diğer konular benim için zaten önemli değil" dedi.Aleyna Tilki, dünyaca ünlü bir müzik şirketiyle anlaşmasıyla ilgili "Daha farklı, daha özgür bir Aleyna Tilki olacağım" dedi.