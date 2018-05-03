Ahu Yağtu "bir mucize bekliyor!"

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu Elle dergisine röportajında şunları dile getirdi:"Hayatımı gözler önünde yaşamayı sevmiyorum. Özel yaşamımın didiklenmesinden hoşlanmıyorum. 14 yaşında mankenliğe başladım ve tek başıma mücadele verdim. Bu yüzden temkinli olmayı, herkesi hayatıma sokmamayı öğrendim. Bu duruş beni soğuk gösteriyor. Oysa gayet komik, samimi, esprili, bir kadınım."Sonrasında ise Ahu Yağtu sözlerine şöyle devam etti:“Yanımdaki her adamı sevgilim zannediyorlar. Aşka inanıyorum ama geçici bir heyecan olduğu fikrindeyim. Öncelikle saygı ve sevgi gerek. Gerçek aşkın bunların içine gizlenmiş bir mucize olduğunu düşünüyorum. Aşık olacağım erkeğe gelince; gelirse göreceğiz. Öyle peşin paket gibi bunu söylemek mümkün mü? Gönül bu.”