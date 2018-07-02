Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde bulundu.
Dün Sondaj yapılan bölgede bugün bir kez daha arama yapıldığı ve bulunduğu belirtiliyor. Yerel yöneticiler, dün aranmasına rağmen bulunamamasının nedeni olarak bugün küçük çocuğun bedeninin bırakıldığı düşünülüyor.
Küçük Leyla'nın yüzünde darp izlerinin olduğu belirtiliyor. Öte yandan, Leyla'nın cansız bedeni kaybolduğu köyün 3 kilometre uzağında bulundu.
(Kaynak:haberturk.com)
Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi!
Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Leyla Aydemir'in cansız bedeni Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde bulundu. Acı haber, herkesi yasa boğdu. Cansız bedeni Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunan küçük Leyla'nın yüzünde darp izlerinin olduğu belirtildi.Yaşam - 02.07.2018 18:39
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