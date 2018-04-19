Adı Zehra'da olaylar bitmiyor!

TV Dünyası - 19.04.2018 15:24

Adı Zehra adlı dizisinin yeni bölümünde Genco ve Zehra eve döndüklerinde şok edici bir manzarayla karşılaşmıştır. Kanlar içinde yerde yatan Nadir, hastaneye kaldırılır.Babası için endişelenen Genco, bir yandan da Şule’nin neden böyle bir şey yaptığını düşünmektedir. Nadir kendine gelebilecek midir?Olayla ilgili Şule ve Nadir herkese ne söyleyecektir? Zehra bu soruların cevabını merak ederken bir yandan da Mine’nin gerçek anne ve babasının kim olduğunu öğrenebilmek için Hayal’le bir plan yapar.Ancak Şule’nin karşı atağıyla yaşanan şok edici bir gelişme Zehra’nın planlarını altüst edecektir. Öte yanda Ceren ve Leyla arasındaki savaş iyice kızışmıştır. Peki bu savaş nereye varacaktır?İşte Adı Zehra'nın 9. bölüm 1. fragmanı: