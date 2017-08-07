Adı Efsane final kararı aldı!

Sezon finali yapıp tekrar yaz sezonu ekrana gelmeye başlayan "Adı Efsane"den üzen haber geldi. Dizi, final kararı aldı.

Dizi - 07 Ağustos 2017 21:10
Kanal D’nin sevilen gençlik dizisi Adı Efsane final yapıyor.

Başrollerinde Cem Yiğit Üzümoğlu, Baran Bölükbaşı, Şenay Gürler, Simay Barlas, Hakan Ummak, Engin Benli, Kaan Sevi ve Ferit Kaya’nın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Başak Soysal’ın oturduğu D Productions imzalı dizi 6 hafta sonra final yapacak.

Geçtiğimiz haftalarda yenilenen kadrosu ve hikayesiyle 2.sezonuna başlayan dizi reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamadığı için 6 hafta sonra ekrana veda edecek.

Kaynak: Medyatava
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Bağlantılar: Adı Efsane, Kanal D

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