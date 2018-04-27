71 yaşındaki Füsun Önal sezonu açtı!

Magazin - 27.04.2018 11:01

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Füsun Önal, bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 71 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafların altına "Bitez'de deniz buzdu, insanın bedenine iğne gibi batıyor ama diriltiyordu. Yalıkavak'da ise deniz suyu ılıktı insanı gevşetiyordu" notunu düştü.Her sene Instagram hesabından bu tarz paylaşımları yapan Füsun Önal, bu yıl çıktığı Bitez tatilinden çok sayıda kare paylaştı.