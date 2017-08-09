Oyuncu Merve Boluğur ile şarkıcı Murat Dalkılıç’ın 3 yıllık evliliğinde sona gelindi. Sabah’ın haberine göre ayrılık dedikodularını yalanlamak için geçtiğimiz günlerde Bodrum'a eşinin yanına giden Merve Boluğur, sorunları halledemeyince İstanbul'a döndü.
Yakın çevresine göre 3 yıllık evliliklerini kurtarmak için elinden geleni yapan Merve Boluğur, İstanbul'a dönünce de yeni bir daire arayışına girdi. Merve Boluğur, 7 Ağustos'ta yaş gününü kutlayan eşi Murat Dalkılıç'ın da yanına gitmeyerek "Masal bitiyor" dedirtti.
Bodrum'da yakın dostlarıyla sabaha kadar doğum gününü kutlayan Murat Dalkılıç'a yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz da eşlik etti.
KAYNAK: sabah.com.tr
3 yıllık evlilik bitiyor mu?
Oyuncu Merve Boluğur ile şarkıcı Murat Dalkılıç’ın 3 yıllık evliliğinde sona gelindi.Magazin - 09 Ağustos 2017 13:54
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