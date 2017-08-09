3 yıllık evlilik bitiyor mu?

Magazin - 09 Ağustos 2017 13:54

Oyuncu Merve Boluğur ile şarkıcı Murat Dalkılıç’ın 3 yıllık evliliğinde sona gelindi. Sabah’ın haberine göre ayrılık dedikodularını yalanlamak için geçtiğimiz günlerde Bodrum'a eşinin yanına giden Merve Boluğur, sorunları halledemeyince İstanbul'a döndü.Yakın çevresine göre 3 yıllık evliliklerini kurtarmak için elinden geleni yapan Merve Boluğur, İstanbul'a dönünce de yeni bir daire arayışına girdi. Merve Boluğur, 7 Ağustos'ta yaş gününü kutlayan eşi Murat Dalkılıç'ın da yanına gitmeyerek "Masal bitiyor" dedirtti.Bodrum'da yakın dostlarıyla sabaha kadar doğum gününü kutlayan Murat Dalkılıç'a yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz da eşlik etti.KAYNAK: sabah.com.tr