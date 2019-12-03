100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy'un imdadına sevgilisi yetişti!

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Efsane pehlivan 'Koca Yusuf'u canlandıracağı film için 100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy, proje rafa kalkınca zayıflama telaşına düştü. Rolü için 20 kilo alan 29 yaşındaki oyuncu, çekeceği başka bir filmin hazırlıklarına başladı. Eski formuna kavuşmak için hummalı çalışma içine giren oyuncu, kendisini sevgilisi Duygu Sarışın'a emanet etti. Uzun süredir yoga ve pilates yapan güzel oyuncu, Ulusoy'u kendisinin de özel eğitim aldığı sağlıklı yaşam koçu ve yoga eğitmeni Nadia Salur'a yönlendirdi..Ünlü oyuncu, Rus eğitmenin verdiği programıyla kısa sürede zayıflamayı hedefliyor. Aynı zamanda beslenmesine de dikkat eden oyuncu, karbonhidrat, paketli gıdalar ve fast food'tan da uzak duruyor..Koca Yusuf karakteri için 100 kiloya ulaşan Ulusoy, karizmasının çizilmesine göz yummuştu. Hatta oyuncunun göbeği, dalga konusu olmuştu. Sporu yaşam tarzı haline getiren Duygu Sarışın, yeni projesi için hızla kilo vermesi gereken aşkına bu konuda yardımcı oldu..KAYNAK: (takvim.com.tr)