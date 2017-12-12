Sinema - 12.12.2017 13:31

BKM’nin yılın en iddialı komedi filmleri arasında yer alan "Aile Arasında" tüm Türkiye’de ve Avrupa’da güldürmeye devam ediyor.Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan’ın yönetmenliğinde çekilen, Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken aile komedisi “Aile Arasında” 10 günde 1,5 milyon izleyiciye ulaştı.Filmde Solmaz karakterini canlandıran Demet Evgar ve Behiye’yi canlandıran Ayta Sözeri’nin birlikte seslendirdikleri sözü müziği Ayhan Başkal’a ait “Yanayım Yanayım” adlı şarkı filmin klibi olarak hazırlandı.Filmin en renkli sahnelerinin yanı sıra kamera arkası görüntülerinin de yer verildiği klip için Demet Evgar ve Ayta Sözeri özel olarak stüdyaya girerek şarkıyı kaydetti.Kısa sürede milyonların ilgi odağı olmayı başaran filmin video klibi BKM’nin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.