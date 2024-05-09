Ünlü Model Rawdah Mohamed, İstanbul Modest Fashion Week'te podyuma çıktı

Ünlü Model Rawdah Mohamed’in dinamik ve moda dünyasında sergilediği sıra dışı ruhu ve fikirleri, İmannoor’un vizyonuyla mükemmel bir uyum içinde oldu.

Bu etkileyici defile, moda severler tarafından büyük beğeni topladı ve markanın sektördeki öncü konumunu pekiştirdi. İmannoor ve Rawdah Mohamed’in, bu iş birliği moda dünyasında yankı uyandıran yenilikçi bir dönemin kapılarını araladı.

IMANNOOR dünya çapında pek çok detaydan ilham alarak tasarladığı desenleri ile dikkatleri üzerine çekiyor

İslam ve Orta Doğu’nun zengin kültüründen esinlenerek tasarladığı ipek şallar, eşarplar ve kaftan modelleri ile büyük bir ilgi gören İmannoor, modest giyim sektörünün aranan markalarından biri haline geldi. Şık ve seçkin kadınların tercihi olan tasarımlar, saf ipek kumaşın eşsiz dokusunun güzelliğini yansıtıyor. Sade bir duruşa sahip olan tasarımların yanı sıra çarpıcı desenlerle ön plana çıkan koleksiyonlar da büyük bir ilgi görüyor.Elegan kadınlar, giyim seçimlerinde artık klasikleşmiş çizgilerin dışına çıkıyor. Marka tüm koleksiyonlarıyla, gelenekselleşmiş stillerin modern detaylarla harmanlanmasından doğan eşsiz bir şıklık yakalamayı hedefliyor.