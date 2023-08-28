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Nefesler Kesilmiş Herkes Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak Bekliyordu! Olanlar Oldu

Geride bıraktığı 15 sezonda 4392 kaybı bulan, 1025 aileyi kavuşturan ve 221 faili meçhul cinayetin çözümüne katkıda bulunan Müge Anlı,16. yeni sezonunda da bir çok mutlu haberi beraberinde getireceğe benziyor.

Nefesler Kesilmiş Herkes Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak Bekliyordu! Olanlar Oldu
KADIN
Yayın Tarihi : 28-08-2023 11:33

Bir Arka Sokaklar bir de Müge Anlı ile Tatlı Sert yıllara meydan okuyarak, geçene senelere inat tam gaz yoluna devam ediyor. En son 23 Haziran'da 15. sezonunun son bölümü ile ekranlara veda eden Müge Anlı ne zaman başlayacak sorusu sabah kuşağı izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlayacak? 

Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Ağustos ayının bitmesine sayılı günler kala Müge Anlı yeni sezon başlama tarihi izleyici tarafından merakla araştırılmaya başladı. Her sabah milyonlarca insanı ekran başına kilitleyen ve yüzlerce sır ve cinayet dosyasını çözen Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu. Herkes Ağustos ayında başlamasını bekliyordu. 

Geride bıraktığı 15 sezonda 4392 kaybı bulan, 1025 aileyi kavuşturan ve 221 faili meçhul cinayetin çözümüne katkıda bulunan Müge Anlı,16. yeni sezonunda da bir çok mutlu haberi beraberinde getireceğe benziyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 10,00'da kaldığı yerden devam edecek. 

Müge Anlı sezon sonunda herkesi üzen açıklamasını yapmış ve bir daha ekranlara dönmeyecek yorumlarına maruz kalmıştı. Ekranların en aranılan ve en vazgeçilmez ismi olan Müge Anlı açıklamasında ; "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum.'' demişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Eylül 2023 Pazartesi sabahı aynı kanal ve saatinde ekranlarda olacak.

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