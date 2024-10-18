Menopozda kadının duygusal desteğe ihtiyacı var!

nopozun, yaşamın doğal bir evresi olup bu dönemde kadının hem kendine şefkat göstermesi hem de çevresinden destek görmesinin, sürecin daha sağlıklı geçmesini sağlayacağını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Emine Yağmur Zorbozan, “Eşler, arkadaşlar veya aile üyeleri, menopozdaki kadının ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalı ve gerekirse profesyonel destek arayışında cesaretlendirmelidir.” dedi.

NP Feneryolu Tıp Merkezi’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Yağmur Zorbozan, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü dolayısıyla menopoz döneminin kadınlar üzerindeki duygusal etkilerini değerlendirerek bu sürecin nasıl yönetilebileceğine dair önemli bilgiler sundu.

Menopozda serotonin gibi duygu durumunu düzenleyen hormonlar etkileniyor

Menopozun, kadınların hayatında hormonal değişimlerin yoğun yaşandığı bir dönem olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Emine Yağmur Zorbozan, “Bu değişimler duygusal dengeyi önemli ölçüde etkilemektedir. Menopozda östrojen ve progesteron seviyelerinin azalması, serotonin gibi duygu durumunu düzenleyen hormonları üzerinde etkilidir.” dedi.

Menopoz döneminde kadınlarda sık görülen duygusal değişiklikler neler?

Dr. Öğr. Üyesi Emine Yağmur Zorbozan, menopoz döneminde kadınlarda sık görülen duygusal değişiklikleri de şöyle sıraladı:

“Duygu durum dalgalanmaları: Östrojenin azalmasıyla birlikte kadınlar ani ruh hali değişimleri yaşayabilir. Mutluluktan üzüntüye, öfkeden kaygıya geçişler hızlanabilir.

Depresyon ve Anksiyete: Hormonal değişiklikler, depresyon ve anksiyete riskini artırabilir. Özellikle daha önce bu tür sorunları olan kadınlarda risk daha fazladır.

İrritabilite (Asabiyet): Küçük şeylere aşırı tepki verme ve tahammülsüzlük menopoz sırasında yaygın olabilir.

Sıcak basmaları uykuyu bozuyor!

Uyku Sorunları: Sıcak basmaları ve gece terlemeleri gibi fiziksel belirtiler uykuyu bozarak yorgunluk ve zihinsel bulanıklığa neden olabilir, bu da duygusal dengesizliği tetikleyebilir.

Konsantrasyon Zorluğu ve Hafıza Problemleri: Beyin sisi olarak adlandırılan bu belirtiler, östrojenin sinir sistemine olan etkisi nedeniyle ortaya çıkar ve günlük yaşamda zorluklar yaratabilir.

Libido kaybı: Hormonal değişiklikler cinsel istekte azalmaya yol açabilir, bu da ilişkilerde duygusal gerilimlere neden olabilir.”

Kadının çevresinden destek görmesi önemli

Menopoz sürecinin yaşanma şeklinin, kadının kişilik özelliklerine, strese dayanıklılığına ve baş etme stratejilerine bağlı olarak büyük ölçüde değiştiğini de vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Emine Yağmur Zorbozan, “Bu nedenle, kişilik tipine uygun yaklaşımlar geliştirmek, menopozun duygusal etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Menopoz, yaşamın doğal bir evresi olup bu dönemde kadının hem kendine şefkat göstermesi hem de çevresinden şefkatli ve anlayışlı bir destek görmesi, sürecin daha sağlıklı geçmesini sağlar.” diye konuştu.

Kadınların kendi kendilerine dikkat etmesi gereken noktalar neler?

Kadınların kendisine ve çevrelerinin onlara karşı dikkat etmesi gereken bazı hususlara da dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Emine Yağmur Zorbozan, kadınların kendi kendilerine dikkat etmesi gereken noktaları da şöyle sıraladı:

“Kendini dinlemek: Kadınlar, bu süreçte bedensel ve duygusal değişimlerini fark etmeli ve bu değişiklikleri kabul etmelidir. Kendine karşı anlayışlı ve sabırlı olmak bu sürecin daha rahat geçmesine yardımcı olabilir.

Stres yönetimi: Düzenli egzersiz, yoga, meditasyon gibi stres azaltıcı aktiviteler bu dönemde faydalı olabilir. Stresi yönetmek, duygusal dalgalanmalarla başa çıkmayı kolaylaştırabilir.

Dengeli bir diyet, menopoz semptomlarını hafifletebilir

Sağlıklı beslenme: Dengeli bir diyet, menopoz semptomlarını hafifletebilir. Östrojen seviyelerindeki düşüşü dengelemek için kalsiyum ve D vitamini açısından zengin gıdalar tüketmek önemlidir.

Destek aramak: Psikolojik ya da tıbbi destek almak, menopozun duygusal ve fiziksel zorluklarını daha rahat atlatmaya yardımcı olabilir. Bir terapistle ya da menopoz konusunda uzman bir doktorla görüşmek etkili olabilir.

Uyku düzenine özen gösterme: Menopoz döneminde yaşanan uyku sorunlarına karşı düzenli uyuma saatleri belirlemek ve uyku hijyenine dikkat etmek önemlidir.

Kendine zaman ayırmak: Kişisel hobilerle ilgilenmek, sosyalleşmek ve duygusal ihtiyaçlara yönelmek, bu dönemin daha pozitif geçmesine yardımcı olabilir.”

Eleştirel yaklaşımlar yerine destekleyici tutum sergilenmeli!

Dr. Öğr. Üyesi Emine Yağmur Zorbozan, menopoz döneminde kadınların çevrelerinin onlara karşı dikkat etmesi gereken noktaları da şu şekilde sıraladı:

“Empati ve anlayış: Bu dönemde kadınların hormonal değişimlerden dolayı daha hassas olabileceklerini anlamak ve onlara karşı empati göstermek son derece önemlidir. Eleştirel yaklaşımlar yerine destekleyici tutum sergilenmelidir.

Sabırlı olmak: Duygu durum dalgalanmaları, sıcak basmaları ve uykusuzluk gibi sorunlar çevreyi de etkileyebilir. Ancak bu semptomların biyolojik bir süreç olduğunu unutmadan sabırlı olmak gerekir.

Onları dinlemek ve duygusal destek sağlamak bu süreçte önemli

İletişimi güçlendirmek: Açık ve dürüst bir iletişim kurmak, menopoz dönemindeki kadınlarla ilişkileri güçlendirir. Onları dinlemek ve duygusal destek sağlamak bu süreçte önemlidir.

Destekleyici olmak: Eşler, arkadaşlar veya aile üyeleri, menopozdaki kadının ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalı ve gerekirse profesyonel destek arayışında cesaretlendirmelidir.