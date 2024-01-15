Hamilelerde varis tehlikesi

Hamilelikte varis şikayetlerinin sebepleri ve alınması gereken önlemler konusunda bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, toplum genelinin yüzde 30’unda görülecek kadar sık karşılaşılan varisin esasında ‘iyi huylu’ bir damar hastalığı olarak tanımlandığını dile getiriyor. Prof. Dr. Köksal; “Variste en önemli risk faktörü ailevi yatkınlıktır. Bunun yanında mesleki risk faktörleri ve hamilelik süresince değişen vücut fizyolojisi de varis oluşumu ve şikâyetlerini arttıran etkenlerdendir. Mesleki olarak öğretmenler, garsonlar, kuaför, berber, ofis çalışanları ve cerrahlar gibi uzun süre ayakta hareketsiz çalışan iş grupları, ciddi risk altındadır. Varis, iyi huylu bir damar hastalığı olsa da ihmal edilmesi kişinin hayat konforunu çok olumsuz etkileyen sonuçlar doğurabilir; hatta eğer toplardamarlarda pıhtı oluşursa akciğer embolisine neden olarak hayati risk oluşturur” dedi.

“İÇ VARİS YARA SEBEBİ”

Hamilelikte artan progesteron hormonu, aşırı kilo alımı ve artan vücut kan hacminin varis için risk faktörleri arasında olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, en önemli faktörün ise bebeğin anne rahminde büyümesiyle ortaya çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Köksal; “bebeğin rahimde büyümesi bacaklardaki toplardamarlara bası yaparak, toplardamar kanının bacaklardan tekrar akciğerlere ulaşmasına kısmen engel olur. Toplardamarlardaki kanın hamilelikte akciğerlere dönüşü azalırken bacaklarda biriken kan, yeni varis oluşumuna veya mevcut varislerin daha fazla belirgin haline gelmesine neden olur. Varis problemi olan hamilelerde ayaklarda artan şişlikle beraber kaşıntı, ağırlık hissi, bacak krampları ve ağrı şikâyetleri de bu nedenlerle artar. Daha ileri safhalarda da eğer tedbir alınmaz ise toplardamarlarda pıhtı oluşabilir ve bu pıhtı akciğerlere giderek ani ölümlere neden olabileceği gibi, iç toplardamarlarda pıhtı oluşması nedeniyle hamilelik sonrası iç varise bağlı bacaklarda yaralar oluşabilir” dedi.

TAYT, TOPUKLU AYAKKABI, TUZ VE HAREKETSİZLİK ŞİKAYETLERİ ARTTIRABİLİR!

Hamilelik döneminde varisten korumak veya olası şikâyetleri hafifletmek için önerilerde bulunan Prof. Dr. Cengiz Köksal, gebelik süresince varis problemi yaşayan annelerin doğum sonrası kalp ve damar cerrahına başvurup tedavi seçeneklerinin konuşulması gerektiğine dikkat çekiyor: “Unutulmamalıdır ki varis tedavisi estetik bir tedavidir ve çoğunlukla ameliyatsız çözülür. İnce örümcek ağı gibi olan varisli damarlar skleroterapi diye adlandırılan mikro injeksiyon yöntemi ile yok edilirken, daha ileri safhalardaki varisler radyofrekans veya lazer ile yok edilir.”