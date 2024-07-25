Gülper Özdemir yaşadıklarını ilk kez anlattı: "Hiç tanımadığım erkek bir anda..."

Afrika Cape Town'a tatile giden Gülper Özdemir, hiç tanımadığı bir erkeğin bir anda gelip kendisine sarıldığını anlattı. İşte detaylar...

Gülper Özdemir yaşadıklarını ilk kez anlattı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2024 11:39

Ünlü oyuncu Gülper Özdemir, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Neşesi yerinde olan 34 yaşındaki oyuncu, alışveriş tarzı ve dikkat çekici takılarıyla beğeni topladı.

Tatilde başına gelen ilginç bir olayı anlatan Özdemir, "Afrika Cape Town'da 1-2 ay kaldım. Telefonu elinde tutamazsın, çalabiliyorlar. Hiç tanımadığın bir erkek bir anda sarıldı. 'Polis çağıracağım' dediğimde gitti. O an ne yapacağımı şaşırdım. Dünyanın her yerinde olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Tatil maceralarını anlatırken, başına gelen ilginç olayları da paylaşan Gülper Özdemir, hayranlarına cesaret ve macera dolu anılar sundu. Özdemir'in bu samimi açıklamaları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

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