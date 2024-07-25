Gülper Özdemir yaşadıklarını ilk kez anlattı: "Hiç tanımadığım erkek bir anda..."

Ünlü oyuncu Gülper Özdemir, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Neşesi yerinde olan 34 yaşındaki oyuncu, alışveriş tarzı ve dikkat çekici takılarıyla beğeni topladı.

Tatilde başına gelen ilginç bir olayı anlatan Özdemir, "Afrika Cape Town'da 1-2 ay kaldım. Telefonu elinde tutamazsın, çalabiliyorlar. Hiç tanımadığın bir erkek bir anda sarıldı. 'Polis çağıracağım' dediğimde gitti. O an ne yapacağımı şaşırdım. Dünyanın her yerinde olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Tatil maceralarını anlatırken, başına gelen ilginç olayları da paylaşan Gülper Özdemir, hayranlarına cesaret ve macera dolu anılar sundu. Özdemir'in bu samimi açıklamaları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.