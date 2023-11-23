Galaya damga vurdu! Gülcan Arslan sütyen-tayt tarzıyla dikkat çekti

Bir dönem Uraz Kaygılaroğlu ile ilişki yaşayan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, imaj değişikliğiyle büyük ilgi çekmişti. 37 yaşındaki oyuncu, kısa kestirdiği saçlarıyla tamamen farklı bir görünüme büründü.

Güzel oyuncu, sosyal medyada cesur kareleriyle de sıkça konuşuluyor. Arslan, Netflix filmi "İstanbul İçin Son Çağrı"nın galasına katılarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ile bir araya geldi.

After partide Beren Saat ile dans ederken görülen ünlü isim, siyah sütyen ve minik taytın üzerine giydiği oversize ceketiyle bir kez daha dikkat çekti.