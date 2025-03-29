Erkan Petekkaya: 'Orada Kafeste Olan Biziz'

Erkan Petekkaya, Afrika tatilleri ve vahşi doğa deneyimleri hakkında konuştu! Safari tutkusunu anlatan oyuncunun sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Erkan Petekkaya: 'Orada Kafeste Olan Biziz'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-03-2025 11:12

Erkan Petekkaya'dan Afrika Açıklaması

Erkan Petekkaya, Afrika'nın bambaşka bir dünya olduğunu söyledi. Tatillerini orada geçirmekten keyif aldığını belirten Petekkaya, "Vahşi doğanın içinde olmak çok zevkli" dedi.

En Sevdiği Tatil: Safari

Erkan Petekkaya, safari tatillerini en sevdiği tatil türü olarak tanımladı. İstanbul Arnavutköy'de demirli teknesinden çıkarken görüntülenen oyuncu, eşi Didem Petekkaya ile seyahat alışkanlıklarını anlattı. "İkimiz de sakin yerleri seviyoruz. Fırsat buldukça Afrika'ya safariye gidiyoruz. Mesela Barselona'yı ilk kez dört ay önce gördüm. 40 ülke gezdim ama oraya gitmemiştim" dedi.

'Orada Kafeste Olan Biziz'

Afrika deneyimini detaylandıran Erkan Petekkaya, "Tropik bölgelerde kabilelerin içine giriyoruz. Orası bambaşka bir dünya. Aslında orada kafeste olan biziz, yırtıcı hayvanlar serbest. Daha diri oluyorsunuz oralarda" diye konuştu.

Aslanlarla ilgili deneyimlerini de paylaşan Petekkaya, "Hayvanat bahçelerindeki gibi değiller, gözlerine bile bakamıyorsunuz. Vahşi doğada olmak çok zevkli ama orada çok ciddi kurallar var. Biri çiğnendiğinde, bir anda ortadan kaybolabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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