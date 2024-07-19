Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Rihanna'lı gönderme

Ünlü şarkıcı Mert Demir, bu kez sevgilisine olan aşkını Rihanna üzerinden yaptığı bir göndermeyle ifade etti. İşte detaylar...

Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Rihanna'lı gönderme
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2024 12:34

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Ünlü şarkıcı Mert Demir, bu kez sevgilisine olan aşkını Rihanna üzerinden yaptığı bir göndermeyle ifade etti.

Beyaz atlet ve çorapla çekilmiş bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Demir, bu fotoğrafın altına Sarıkaya’ya olan aşkını itiraf eden bir not düştü: "Senden sonrası yalan, istemem Rihanna’yı bile."

Demir’in bu romantik paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın aşk dolu paylaşımları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

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