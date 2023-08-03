Zeynep Bastık'tan sevgilisine plajda defile!

Türkiye'nin popüler şarkıcılarından Zeynep Bastık ve sevgilisi Ali Can Ayyıldız, Bodrum'un eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarıyor. Önceki gün Yalıkavak'taki bir otelin plajında görüntülenen çift, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için plajda uzun saatler geçirdi.

Birlikte şezlonglarda dinlenen Zeynep Bastık ve Ali Can Ayyıldız, sıcak yaz gününün keyfini çıkardı. Tatilin tadını çıkaran çift, denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti.

Plajda geçirdikleri keyifli zamanın ardından Bastık, sevgilisi Ayyıldız'a güneş kremi sürerken görüntülendi. Bu anlar, objektiflere yansıyan romantik anılar arasında yer aldı.

Zeynep Bastık, tatilin sadece plaj keyfi ile sınırlı kalmadığını gösterdi. Bir ara otel içerisinde bulunan butiğe giden ünlü şarkıcı, burada alışveriş yaparken görüntülendi. Bastık, kendine şık bir çanta seçerek gardırobunu güncelledi. Ayrıca siyah bir gömleği de satın alarak sevgilisi Ali Can Ayyıldız'a hediye etti.

Alışveriş sırasında kredi kartını yanında bulamayan Zeynep Bastık, mağaza görevlilerinin yardımıyla ödemesini gerçekleştirdi. Nazik ve hoşgörülü tavırlarıyla dikkat çeken ünlü çift, tatillerinin keyfini çıkarmanın yanı sıra etraflarındakilere de samimi ve sıcak bir hava yaydı.