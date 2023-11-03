Zeynep Bastık'tan cesur ayna paylaşımı! Gelen yorumlar dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, hareketleri ve paylaşımlarıyla sürekli gündeme geliyor. Sahne performanslarının yanı sıra cesur pozlarıyla da sık sık dikkat çeken bir isim haline geldi. Son olarak ayna karşısında verdiği pozlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok yorumla karşılandı.

Zeynep Bastık, YouTube kanalında koltukta otururken coverladığı şarkılarıyla tanındı. Son dönemde ise cesur pozları ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelmekte. Bazı pozları tartışmalara yol açsa da, sahne kıyafetleri ve danslarıyla da büyük bir ilgiyle karşılanmakta.

Ünlü şarkıcı, Tolga Akış ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra Ali Can Ayyıldız ile mutlu bir ilişki sürdürmektedir. Aktif bir şekilde sosyal medya kullanan Zeynep Bastık, bu kez ayna karşısında verdiği pozlarla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından ardı ardına paylaştığı fotoğrafları, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bastık'ın pozlarında belirginleşen zayıflığı dikkat çekti ve bazı takipçileri tarafından "Kemiklerin sayılıyor" yorumları yapıldı. Ayrıca birçok kişi ayaklarını görmek istediğini ifade etti. Zeynep Bastık'ın pozlarını beğenenler arasında Didem Soydan, Müjde Uzman ve Serra Pirinç gibi ünlü isimler de yer aldı.