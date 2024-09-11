Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün Berlin kaçamağı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü, Almanya’nın başkenti Berlin’e tatile gitti

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün Berlin kaçamağı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-09-2024 10:53

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü, aşklarını yurt dışında yaşamaya devam ediyor. İkili, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek, Almanya’nın başkenti Berlin’e tatile gitti. Çift, tatilde geçirdikleri keyifli anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün yayımladığı fotoğraflarda, çiftin eğlenceli dakikalar geçirdiği ve romantik anlara imza attığı görülüyor. Özellikle şehrin ikonik mekanlarında çekilen kareler, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören paylaşımlar, ikilinin uyumlu halleriyle de dikkat çekti. Berlin sokaklarında el ele dolaşan çift, ilişkilerinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Serkay Tütüncü’nün esprili halleri ve Zeynep Bastık’ın doğal paylaşımları, takipçilerine neşeli anlar yaşattı.

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